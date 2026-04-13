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    El tenso debate por el financiamiento de TVN en Comisión de Cultura de la Cámara

    Algunos diputados opositores aprovecharon el espacio para manifestarse por otras materias que crisparon el ambiente de la comisión.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados recibió este lunes a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, y al subsecretario de esa cartera, José Francisco Lagos. ¿El objetivo? abordar el financiamiento de Televisión Nacional (TVN).

    En ese marco, las autoridades expresaron la opinión del gobierno sobre el proyecto que modifica la ley que crea el canal estatal. En ese espacio también surgieron otras temáticas que tensaron el ambiente. De hecho, hubo más de un cruce entre los presentes.

    En primer lugar, Sedini abordó la misión de TVN y el escenario actual de los medios de comunicación. En ese sentido, subrayó que han habido problemas en los cambios de audiencia, a propósito de la digitalización.

    Además de ello, aseguró que TVN tiene sus propios desafíos, dado que, según dijo, está en el cuarto lugar en rating de los canales de televisión abierta, lo que “afecta en su financiamiento”.

    Siguiendo con la alocución del gobierno, Lagos tomó la palabra y presentó las observaciones del Ejecutivo al proyecto. En concreto, abordó la negativa del gobierno a la iniciativa de ampliar de siete a nueve el número de miembros del directorio del canal.

    “Esto es importante respecto, sobre todo, a la incorporación de nuevos recursos públicos. No está demostrado respecto a que mejora la gobernanza, especialmente en instituciones como las empresas públicas, que incorporar más miembros en el directorio permite una mayor capacidad de resolver los problemas que hoy día tiene el canal”, argumentó el subsecretario.

    En cuanto al financiamiento, el subsecretario detalló que el proyecto establecería “un fondo patrimonial que consiste en asignarle 30 millones de dólares”, con la limitación de que “esos intereses deben ser de al menos 5 millones y medio de dólares para que se integren al funcionamiento de TVN de Chile”.

    El “problema” de ese mecanismo, según Lagos, es que “se compromete el Estado a un financiamiento permanente y, por tanto, paralelo al funcionamiento de TVN de Chile, mientras este endowment entrega los resultados previstos para el financiamiento permanente”.

    “La rentabilidad esperada del fondo, de estos 30 millones de dólares, son completamente insuficientes para los desafíos que tiene TVN de Chile”, aseguró.

    Sobre ese punto, Sedini acotó que el Ejecutivo va a conformar una comisión técnica “que se aboque específicamente en proponer un modelo de financiamiento que haga viable el futuro de Televisión Nacional de Chile”.

    Oposición pide explicaciones a Sedini

    El financiamiento al canal estatal no fue el único tema que se tomó la sesión. En concreto, algunos diputados opositores aprovecharon el espacio para manifestarse por otras materias.

    Llegado el momento de las preguntas de los parlamentarios al Ejecutivo, el diputado Luis Cuello (PC) pidió la palabra, y además de hacer una consulta sobre TVN, instó a Sedini a corregir sus dichos -en los cuales apuntó al PC- en una entrevista.

    En concreto, a propósito de la agresión a la ministra de Ciencia por parte de estudiantes, la vocera señaló a El Mercurio que “para sectores de izquierda radicalizados esto es una forma de acción" válida y apuntó al PC.

    “La ministra dijo en una entrevista que el Partido Comunista era un partido de carácter violento, que estaba en su declaración de principios la violencia y yo creo que en esto hay que ser bastante responsable, en realidad eso no está en ninguna declaración de principios. Yo creo que es indispensable ser responsable con las comunicaciones, porque no se puede estigmatizar a un partido siendo de violento. Yo creo que sería bueno incluso que pudiera al respecto corregir sus dichos”, emplazó Cuello.

    El diputado Cristóbal Urruticoechea (libertario) recogió el punto y decidió responderle directamente a Cuello. “El Partido Comunista reivindica constantemente la muerte, el terrorismo y la lucha armada”, dijo.

    Este no fue el único punto que tensionó el ambiente. En la comisión, el diputado Juan Santana (PS) abordó del requerimiento de sus pares socialistas a Contraloría por la comida que sostuvo el Presidente José Antonio Kast en La Moneda con sus excompañeros de universidad.

    El diputado frenteamplista Ignacio Achurra también le pidió a la ministra transparentar si la Segegob respondió al oficio de Contraloría sobre la publicación en redes sociales del gobierno que aseguraban que el Estado estaba “en quiebra”.

    Finalmente, estos dos últimos puntos fueron respondidos por la misma ministra, uno en la comisión y otro en un punto de prensa posterior.

    Más sobre:TVNCulturaMara SediniFinanciamientoPC

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