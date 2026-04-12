Carmona fija postura del PC y califica de “error político” agresión a la ministra de Ciencia: “Cambió el eje”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, fijó la postura de la tienda de la hoz y el martillo por la agresión que sufrió el miércoles en la Universidad Austral de Valdivia la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el timonel de la colectividad de oposición planteó que el ataque, que derivó en la presentación de una querella criminal contra los responsables por parte del gobierno, fue un error político.

“Me parece un error, me parece que no debió haberse hecho, que es muy distinto a tener una opinión crítica sobre las políticas, ideas”, dijo.

Carmona que, si bien le da “todo el espacio al mundo y la legitimidad que tenga un movimiento, o un sector de opinar sobre cosas, sobre todo cuando esas cosas lo afectan, en el derecho a la educación, en la gratuidad”, a su juicio, “usar, para hacer trasladar una idea, un hecho factico de fuerza, me parece no solo innecesario, un error político, incluso porque cambió el eje”.

Y luego agregó: “Se empieza a hablar, no del mes de desaciertos del gobierno, sino de algo que transversalmente todos compartimos que no debe haber sido”.

Asimismo, apuntó que ha habido una “desproporción” en el tratamiento comunicacional del caso y que “se ha tomado la agenda una cosa en una universidad, una del país, muy importante será, (pero) es una escaramuza que tiene que cuadrarse, circunscribirse, decirse no, esto no debe ser, pero ha sido un foro mundial”.

Previamente, en diálogo con radio Nuevo Mundo, el presidente del PC dijo sobre lo ocurrido a Lincolao en la casa de estudios de Valdivia: “A mí me llama la atención que una ministra no se proponga saber qué está pasando con la comunidad, cuáles son sus principales problemas, dónde ella va a ir a instalarse y cómo lleva propuestas y respuestas a eso”.

Además, defendió la declaración pública de las Juventudes Comunistas sobre el caso e instó a que “no se le asignen a una juventud política porque le estarían delegando una fuerza que no tiene y estarían tergiversando interesadamente para luego focalizar por la vía de descalificar la motivación o la militancia política. Eso es una maña manipuladora que no ayuda a un debate serio del problema que está cursando”.

Respuesta a Sedini

Carmona también retrucó los dichos de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, que en entrevista con El Mercurio apuntó que “para sectores de izquierda radicalizados esto es una forma de acción" válida y apuntó al PC.

“La ministra vocera tiene obligaciones de rigor frente a elementos de la política nacional e históricos, para que sus calificaciones tengan que ser serias. Asignarle al Partido Comunista lo que le están asignando. Yo podría decir entonces que el partido de la derecha al que ella representa tiene en su haber una justificación con más teoría respecto a lo que es la violencia, el terrorismo de Estado y la dictadura en Chile”, respondió.

A eso agregó que: “No le digan al Partido Comunista que no tiene una conducta democrática en el debate democrático dentro de la sociedad y actúen con un prejuicio que tiene carga anticomunista por ignorancia”.