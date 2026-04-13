Vocera de gobierno y actividad de Kast en La Moneda: “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios”

Valparaiso, 13 de abril 2026 La minstra Segegob Mara Sedini durante la comision de Cultura en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/AtonChile

Tras visitar la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados - instancia donde se abordó el futuro de TVN y tras ausentarse dos veces de comisiones donde había sido citada- la tarde de este lunes la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, ofreció un tenso punto de prensa, donde reiteró que responderán por vías formales al requerimiento que se presentó en la Contraloría de la República, sobre una comida del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de universidad en dependencias de La Moneda.

Aunque a diferencia de un punto de prensa anterior que realizó en La Moneda, tras el comité político, esta vez aclaró que la comida se realizó con recursos propios del jefe de Estado.

“La respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Ahora sí quiero dejar una cosa muy clara. Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios ”, señaló.

Al ser consultada si esos dineros incluían a los garzones y funcionarios de La Moneda que participaron de la comida; Sedini insistió en que “el Presidente financió el almuerzo con recursos propios y el resto de los detalles se darán a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República, en tiempo y forma establecida”.

Nuevamente fue consultada sobre ese punto y la vocera de gobierno insistió: “Se darán a conocer y les estoy diciendo que fue el Presidente quien financió el almuerzo”. Luego, se le preguntó otra vez y su respuesta fue la misma.

Al preguntarle sobre por qué el almuerzo con excompañeros de universidad no se realizó en la casa de Kast y se hizo en el palacio presidencial, Sedini insistió, tras un silencio que: “Voy a insistir que lo importante es la respuesta de que el Presidente financió el almuerzo con sus propios recursos y los detalles se darán a conocer a Contraloría General de la República por la vía institucional”.

Se le preguntó un par de veces más respecto de si estaba todo en regla por qué no se esclarecía públicamente esos detalles, pero Sedini insistió en la respuesta anterior.

Discusión inmediata

En otro tema, la vocera fue consultada por la decisión de poner discusión inmediata al proyecto de “Escuela protegidas”.

“Ponerle urgencia al proyecto de escuelas protegidas es proteger a los niños de nuestro país. Hay una cosa fundamental que no puede seguir ocurriendo y hemos sido clarísimos en esta área: los niños no pueden seguir viviendo violencia dentro de los establecimientos educacionales”, sostuvo.

Al ser consultado si se podía confirmar la discusión inmediata a la iniciativa legal, la secretaria de Estado sostuvo que: “Todo estos proyectos para nosotros son de discusión inmediata y tienen que discutirse inmediatamente, obviamente, porque son de urgencia para el gobierno y necesitamos resolver este problema ahora” .

Sueldo mínimo

También se le preguntó sobre cómo se le explica a la ciudadanía que van a buscar contener el sueldo mínimo, considerando que la calidad de vida y el costo de la vida aumenta acá en el país.

“Lo que el ministro (Tomás) Rau está haciendo de manera muy responsable es hacerse cargo de cifras que son brutales para la ciudadanía, hoy día 8,3% de desempleo por los últimos 38 meses, inaceptable. 9% desempleo femenino y en algunas regiones de nuestro país sobre el 10%, inaceptable. 22% de desempleo en los más jóvenes. Tenemos que atacar esta dificultad, porque no tener empleo implica no llevarle el sustento a la familia todos los días. Es una angustia para las personas que no tienen trabajo y es por eso que necesitamos flexibilizar y mitigar muchos de los impactos que han hecho políticas públicas pasadas”, señaló.

Añadiendo que “ eso no implica ni echarlas para atrás, ni implica ir en contra de ciertos avances o ciertos acuerdos, pero sí significa hacerse cargo de manera responsable de tomar medidas que dejen de impactar a las personas , porque hoy día no se está contratando, porque hoy día el peso para las pymes es enorme, para los desempleados aún peor, y tenemos que avanzar hacia el pleno empleo y eso es un compromiso del gobierno”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al debate sobre indultos, recalcando que es un tema que se puede conversar, pero que el Presidente Kast, hará uso de la facultad.