Engie conmemora 10 años de transformación energética con foco en descarbonización y seguridad del sistema

En un contexto marcado por la urgencia de avanzar en seguridad energética y descarbonización, ENGIE Chile conmemoró 10 años de operación en el país —y más de 100 años de historia— reafirmando su rol como actor clave en la transformación del sistema eléctrico, avanzando de manera concreta hacia una matriz más limpia, flexible y segura.

La celebración, realizada este miércoles 1 de abril, fue encabezada por Juan Villavicencio, CEO de ENGIE Chile, junto a ejecutivos de la compañía; y contó con la presencia de la ministra de Energía, Ximena Rincón; la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; entre otras autoridades, representantes del mundo empresarial y líderes del sector energético.

“Hoy celebramos algo muy especial: más de 100 años de historia en Chile y una década desde que dimos un paso decisivo para impulsar la transición energética del país. Fuimos pioneros en la descarbonización, iniciando un proceso voluntario de cierre de centrales térmicas para avanzar hacia una matriz más limpia”, expresó Juan Villavicencio, CEO de ENGIE Chile.

En la instancia, la ministra de Energía destacó el rol del sector privado en los avances del país en materia energética. “Lo más relevante no es solo cuánto aporta ENGIE al sistema, sino cómo lo hace, y ahí es donde esta compañía marca una diferencia en el proceso de transformación energética que estamos viviendo como país”, señaló Ximena Rincón.

Durante esta década, la compañía ha impulsado un proceso sostenido de descarbonización, marcado por hitos relevantes como la desconexión de unidades de generación a carbón, avance que refleja un cambio estructural en la forma en que se produce y gestiona la energía en el país. Este proceso ha sido acompañado por una estrategia de reconversión de infraestructura, orientada a dar una nueva vida a activos existentes y acelerar soluciones para el sistema eléctrico.

De esta manera, ENGIE Chile ha fortalecido su portafolio de energías renovables con el desarrollo de proyectos solares y eólicos, junto con la incorporación de sistemas de almacenamiento en baterías, que hoy cumplen un rol fundamental en la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

“Queremos ser la mejor utility de la transición energética, combinando competitividad, innovación y excelencia operacional”, agregó el ejecutivo de la compañía.

La instancia contó además con la participación de Guenther Steiner, ex team principal de Haas en la Formula 1, reconocido por su liderazgo en entornos de alta presión y toma de decisiones estratégicas, quien abordó los desafíos de liderar organizaciones en contextos de alta exigencia.

Con esta conmemoración, ENGIE Chile proyecta su rol hacia los próximos años, enfocada en seguir impulsando una transición energética que combine descarbonización, seguridad de suministro y desarrollo sostenible, en línea con los desafíos del país y sus territorios.