    Mentes Libres cierra su primera temporada con un llamado a perder el miedo al riesgo y a pensar en el futuro de Chile

    Conducido por Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, el vodcast realizado en alianza con La Tercera reunió a ocho referentes de distintas industrias para reflexionar sobre cómo romper paradigmas, fomentar la innovación y proyectar un desarrollo más ambicioso para el país.

     
    Pablo Zamora, cofundador de NotCo y presidente de Fundación Chile, planteó durante el primer capítulo de Mentes Libres que el progreso ocurre fuera de la zona de confort.

    ¿Qué tienen en común un ingeniero sísmico, el creador de una audioserie de ciencia ficción y un exejecutivo de Microsoft?

    Todos ellos, con sus historias y experiencias, fueron parte de la primera temporada de Mentes Libres, el vodcast de Mercado Libre conducido por Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos, que puso en diálogo miradas distintas para pensar el desarrollo de Chile.

    Alan Meyer, conductor de los ocho capítulos de Mentes Libres, llevó a sus entrevistados por un viaje desde sus experiencias personales hasta un análisis sobre el futuro del país.

    Lo que partió como una serie de conversaciones individuales terminó cruzando experiencias y disciplinas, con un mensaje claro: para avanzar, el país necesita atreverse a salir de sus propias zonas de confort y perderle el miedo al cambio.

    Del confort a la audacia: el cambio de mentalidad

    La temporada comenzó poniendo en duda la comodidad como camino al desarrollo. Pablo Zamora, cofundador de NotCo, planteó que el progreso ocurre fuera de la zona de confort y llamó a que la mirada ágil del mundo privado también llegue al sector público. A esa idea se sumó Juan Carlos de la Llera, rector de la UC, quien sostuvo que el talento en Chile existe, pero que muchas veces se frena por falta de confianza y miedo al riesgo. Desde su experiencia en investigación, remarcó que innovar implica convivir con la incertidumbre y aprender del error.

    Durante su participación, la experta en data science Cuky Pérez destacó que Chile necesita normalizar el “permiso para fallar”.

    En esa misma línea, María “Cuky” Pérez, experta en ciencia de datos, puso el foco en el entorno cultural. A su juicio, Chile necesita normalizar el “permiso para fallar” y dejar atrás el cortoplacismo, especialmente frente a los cambios que trae la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo. Pensar a largo plazo, señaló, es clave para no quedar rezagados.

    La conexión humana y el fin de las excusas

    El foco luego se trasladó a la empatía y la conexión con la realidad del país. Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, cuestionó la distancia entre quienes toman decisiones, advirtiendo que muchas políticas fracasan por desconocimiento del día a día de las personas. Su llamado fue a valorar las competencias reales por sobre los títulos y a generar experiencias que conecten talento con propósito.

    Valorar las competencias reales por sobre los títulos fue uno de los grandes mensajes que dejó Tomás Recart en Mentes Libres.

    Esa mirada se reflejó también en el testimonio de Sergio Rademacher, exvicepresidente de Microsoft Latinoamérica, quien contó cómo, desafiando los miedos y apostando en grande, logró que la filial chilena fuera reconocida como la mejor del mundo. Una visión que compartió Nicolás Goldstein, de Accenture, al señalar que Chile tiene las condiciones para exportar talento intelectual y STEM, siempre que se atreva a ordenar su potencial y a liderar con mayor flexibilidad. Para Goldstein, el liderazgo se mide, sobre todo, en el impacto humano.

    El futuro: nuevas preguntas para un nuevo fuego

    En el cierre, la conversación se centró en los obstáculos estructurales y los desafíos que vienen. Claudia Bobadilla abordó el problema de la permisología, planteando que no se pueden enfrentar desafíos actuales con regulaciones pensadas para otro contexto. Más que respuestas automáticas, dijo, el país necesita hacerse mejores preguntas.

    No se pueden enfrentar desafíos actuales con regulaciones pensadas para otro contexto, fue una de las reflexiones de Claudia Bobadilla.

    Esa idea encontró eco en Julio Rojas, creador de Caso 63, quien definió a la inteligencia artificial como el fenómeno más disruptivo desde el descubrimiento del fuego. Para Rojas, en una nueva economía donde las herramientas tienden a igualar el punto de partida, la diferencia la marcarán el pensamiento crítico y la capacidad de formular buenas preguntas.

    Con este recorrido, Mentes Libres cerró su primera temporada poniendo sobre la mesa una invitación clara: avanzar con más empatía, menos miedo al error y una mirada más ambiciosa sobre el rol de Chile en el mundo.

    Todos los capítulos de la temporada están disponibles en Latercera.com y en su canal de YouTube.

