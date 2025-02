Camilo Escalona y opción presidencial de Bachelet: “Es la alternativa que tenemos. No veo otra”

En el marco de las elecciones internas del Partido Socialista, su secretario general, Camilo Escalona, estuvo el fin de semana en Concepción, donde -cuenta- mucha gente se les acercó a pedirle que convencieran a Michelle Bachelet para que sea candidata presidencial por tercera vez.

“Es la alternativa que tenemos. No veo otra. El sábado, después de una reunión partidaria, fui a almorzar al club de Rayuela Juan Martínez de Rozas, en calle Freire, se me acercó su presidente, Hugo Sandoval, y lo primero que me dijo, fue ‘convenzan, por favor, a la expresidenta Bachelet para que se candidata’. O sea, es un deseo popular, es la raíz popular que tenemos”, señala el histórico dirigente del PS.

“Ella cuenta hoy una proyección en todo el país que, desafortunadamente, las otras figuras no han alcanzado. Y esa es la realidad cuando las definiciones (fines marzo) se encuentran a la vuelta de la esquina”, agrega Escalona.

El PPD insiste en la candidatura de la ministra Carolina Tohá, aunque hoy no marque bien en las encuestas…

No voy a opinar ni emitir juicios sobre otras candidaturas, porque no es del caso. Hay que esperar la decisión que tome la expresidenta Bachelet en las próximas semanas.

La expresidenta ha sido muy clara en que no quiere ser candidata por tercera vez…

Pero el cuadro político hoy es muy categórico y no hay otras salidas. El escenario electoral que se ha configurado, por distintas razones, es que la alternativa que mira la ciudadanía, que quiere la gente, es la de Bachelet.

¿Usted sabe si ella lo estará repensando, como ha aparecido en algunos medios?

(Escalona ríe, dice que él no está en la mente de la expresidenta y responde) Me imagino que sí, que estará evaluando el escenario que se ha creado. Porque claro, si uno mira lo que ocurría hace cuatro años atrás, había un escenario en el que se configuró la idea de que tenía que venir una alternativa nueva que reemplazara a los antiguos liderazgos políticos de la transición. Bueno, las cosas no fueron tan fáciles, no son tan simples. La política nunca ha sido una línea recta, al contrario, tiene muchas curvas. Entonces, naturalmente, ahora existe una revalorización del valor de la trayectoria política de las personas, de su experiencia, en el valor de la política que no se adquiere de la noche a la mañana, ni se compra en alguna parte, sino que es un largo proceso de aprendizaje.

Escalona el sábado pasado en una reunión partidaria en Concepción. El 16 de marzo se realizarán las elecciones generales internas que definirán quiénes estén a la cabeza del PS por los próximos dos años-

Pero hay detractores de una tercera candidatura de ella dentro del Socialismo Democrático. El senador Insulza, por ejemplo, dijo en ExAnte que “nunca he sido partidario de muchas reelecciones”-

Sí, pero él es el menos indicado para decir eso, porque desde que lo conozco, el año ‘69, ha participado en todas las elecciones que ha podido (…). La gente, a veces, dice cosas que escapan completamente del sentido común.

Lo cierto, es que una candidatura de la expresidenta muestra una grave falta de renovación en la centroizquierda, como un sector importante lo ha planteado.

Bueno, se hicieron los esfuerzos, pero no surgieron las figuras. Los candidatos presidenciales no se inventan. No hay un decreto que diga ‘queremos que tal persona sea candidato o candidata’ (…). Trabajamos sistemáticamente para que surgieran nuevas alternativas como en su momento trabajamos por la nueva figura de Michelle Bachelet que representó una renovación de la política chilena, al comienzo del gobierno de Ricardo Lagos y que se consolidó como candidata presidencial en un corto tiempo. Pero no todos los casos son así.

“La teoría de perder el capital político me parece retrógrada”

Otro de los temas que, imagino, hoy se encuentran en la balanza de Bachelet y sus personas más cercanas es que, a diferencia de la ven anterior (2013), ella no tiene su triunfo asegurado y puede poner en riesgo su capital político.

La teoría de perder el capital político me parece retrógrada; los liderazgos adquieren sentido por su compromiso con el país en circunstancias que no se escogen, sino que existen, así se demuestra su valor…

Pero en una campaña la derecha podría enrostrarle los errores que se cometieron en su gobierno y el caso Caval, por ejemplo.

Ojalá la derecha le enrostre eso, porque eso nos va a permitir defender todas las cosas buenas que se hicieron en su segundo gobierno, como la gratuidad de la educación superior que ha beneficiado a miles de jóvenes, el cambio del sistema binominal que amplió la participación de fuerzas nuevas y mejoró el pluralismo en el sistema político y, lo más importante, la paz social que se logró en su gobierno y que lamentablemente se derrumbó bajo el gobierno de Sebastián Piñera 2 en poco tiempo. Yo no le tengo miedo al debate con la derecha sobre los aportes que se hicieron o no durante su gobierno.

No sólo en nuestro país, sino que en muchas elecciones en el mundo el tema de la edad ha sido un factor. De ser relecta, Bachelet terminaría su tercer gobierno con 77 años.

Sí, pero lo sacan a colación algunos señores que tienen más años que ella. No, yo veo que los que le critiquen la edad no han mirado su propio carnet.

En otros temas, ¿habrá competencia en las elecciones internas del PS previstas para marzo?

Estamos organizando una lista de unidad socialista, espero que, de aquí al viernes se conozca. Espero que resulte bien.

¿Usted va a la reelección como secretario general?

Yo seré candidato al comité central como todos y el resultado dirá los cargos. No nos adelantemos, no contemos los votos antes de tiempo.