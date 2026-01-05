A menos que...
SEÑOR DIRECTOR:
¿Entrar y salir de la capital de un país con helicópteros y tropas sin mayor reacción?
¿Capturar al mandatario, que estaba profusamente advertido de esta posibilidad?
¿Sacar del país simultáneamente al mandatario y a su esposa sin que nadie se oponga?
¿La tranquilidad del mandatario, que llega saludando y deseando un buen año a todos?
Sin menospreciar sus enormes capacidades, la situación es muy extraña. A menos que...
Hans Christiansen
