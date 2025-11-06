Afirmación falsa

SEÑOR DIRECTOR:

En la nota publicada por Pulso el 5 de noviembre, titulada “Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos”, se consigna una afirmación errónea del asesor económico del candidato presidencial Johannes Kaiser, señor Víctor Espinosa, quien señaló que la “Dirección de Género del Ministerio de Hacienda” tendría alrededor de 100 personas.

Es preciso aclarar que dicha afirmación es falsa. En primer lugar, no existe una “Dirección de Género” en Hacienda, sino una Coordinación de Género, integrada por solo tres profesionales: una economista que ejerce como Coordinadora de Género y dos profesionales de apoyo (una economista y una administradora pública).

Este equipo tiene como función asesorar al ministerio y a la subsecretaría de Hacienda en la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, proyectos de ley e instrumentos presupuestarios del sector, así como coordinar este trabajo con los doce servicios dependientes y relacionados de la cartera y con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan el apoyo en la elaboración de los Reportes de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, realizado con ChileMujeres y la CMF; la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, con la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera; y el estudio sobre el Valor Económico del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados, desarrollado con ComunidadMujer y el INE.

La precisión es importante porque desinformar no solo confunde a la ciudadanía, sino que también afecta el debate sobre políticas públicas, que debe basarse siempre en evidencia.

Heidi Berner

Subsecretaria de Hacienda