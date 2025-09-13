Agenda de seguridad en la campaña

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del primer debate presidencial, vale la pena revisar las aproximaciones que los candidatos tienen acerca de la seguridad. Algunos situaron sus intervenciones en el rol que el Estado debe tener en esta materia; otros, enumeraron propuestas relacionadas con recursos, capacidades y control fronterizo. Pero la mayoría coincidió en la necesidad de cerrar fronteras, algo que se observa también en cuanto a migración ilegal.

En el detalle, el cumplimiento de penas en Chile con la posterior expulsión que propuso José Antonio Kast, si bien difiere de lo planteado por los demás participantes, pone sobre la mesa un punto relevante: si se comete un delito en Chile, se paga. Es decir, delinquir en el país no se premia con la expulsión para seguir haciéndolo en otro lado.

El relato detrás de esa medida es relevante, porque envía un mensaje claro a los criminales. Sin embargo, se encuentra con la dificultad de implementar la cárcel para extranjeros, con la poca rapidez de la justicia y con la corrupción que ha permeado a las instituciones.

Asimismo, la aproximación integral al crimen organizado propuesto por Evelyn Matthei muestra un abordaje completo del fenómeno y trae como consecuencia la coordinación de todas las instituciones. Ubicar el liderazgo en materia de seguridad en Presidencia resulta novedoso para el país, pero en la línea correcta.

De la media hora aproximada que duró la sección de seguridad se puede concluir que todos los candidatos tienen puntos a considerar para abordar los problemas en esta materia; sin embargo, lo que faltó fue mostrar la convicción de que frente al delito no habrá dudas y las sanciones serán efectivas.

Pilar Lizana

Directora Ejecutiva VolpeConsulting