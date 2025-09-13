SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Agenda de seguridad en la campaña

Por 
Cartas al director
Agenda de seguridad en la campaña Andres Perez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del primer debate presidencial, vale la pena revisar las aproximaciones que los candidatos tienen acerca de la seguridad. Algunos situaron sus intervenciones en el rol que el Estado debe tener en esta materia; otros, enumeraron propuestas relacionadas con recursos, capacidades y control fronterizo. Pero la mayoría coincidió en la necesidad de cerrar fronteras, algo que se observa también en cuanto a migración ilegal.

En el detalle, el cumplimiento de penas en Chile con la posterior expulsión que propuso José Antonio Kast, si bien difiere de lo planteado por los demás participantes, pone sobre la mesa un punto relevante: si se comete un delito en Chile, se paga. Es decir, delinquir en el país no se premia con la expulsión para seguir haciéndolo en otro lado.

El relato detrás de esa medida es relevante, porque envía un mensaje claro a los criminales. Sin embargo, se encuentra con la dificultad de implementar la cárcel para extranjeros, con la poca rapidez de la justicia y con la corrupción que ha permeado a las instituciones.

Asimismo, la aproximación integral al crimen organizado propuesto por Evelyn Matthei muestra un abordaje completo del fenómeno y trae como consecuencia la coordinación de todas las instituciones. Ubicar el liderazgo en materia de seguridad en Presidencia resulta novedoso para el país, pero en la línea correcta.

De la media hora aproximada que duró la sección de seguridad se puede concluir que todos los candidatos tienen puntos a considerar para abordar los problemas en esta materia; sin embargo, lo que faltó fue mostrar la convicción de que frente al delito no habrá dudas y las sanciones serán efectivas.

Pilar Lizana

Directora Ejecutiva VolpeConsulting

Más sobre:debate presidencialseguridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Felipe Pigna, historiador argentino: “Mi visión de José Miguel Carrera no es muy positiva, jugó para el lado equivocado”

Chile en 1810: los mitos en torno a una nación en ciernes

Horacio Salinas: “Juntarse con mis ex compañeros para celebrar los 60 años de Inti-Illimani sería un acto de cinismo”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción
Chile

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport
Negocios

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

¿Por qué invertir en Chile?

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador
El Deportivo

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador

Copa Davis: Christian Garin sufre más de la cuenta para ganar el primer punto de Chile ante Luxemburgo

En vivo: la UC va por una nueva victoria en su visita contra Deportes Limache

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos
Mundo

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

Netanyahu afirma que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté