Apoyo a candidato
SEÑOR DIRECTOR:
En su diario se ha publicado en los últimos días una nota en la que se indica que me encuentro apoyando al candidato a diputado por el distrito 11, señor Carlos Ward.
Por intermedio de la presente debo preciisar que dicha información es errónea por cuanto no apoyo ni asesoro a ningún candidato al Congreso en el referido distrito.
Carlos Bombal Otaegui
