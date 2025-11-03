OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Cartas al Director

Aprobemos las mejoras a la nueva educación pública

Por 
Cartas al director
sala de clases

SEÑOR DIRECTOR:

A través de la presente, hacemos llegar el llamado del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública a aprobar con urgencia el proyecto de ley que fortalece y mejora la gestión del vigente Sistema de Educación Pública (Boletín N.º 16.705-04).

La Nueva Educación Pública busca corregir los problemas heredados de la antigua educación municipal, marcada por su fragmentación, desigualdades y deudas. Tras ocho años de implementación, sus avances son evidentes, pero persisten desafíos en la coordinación y el traspaso de las escuelas municipales, liceos, así como en la provisión de salas cunas y jardines infantiles en los nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP).

El proyecto de mejora que está en el Congreso busca hacerse cargo de estos desafíos, ya que, entre otras acciones hace obligatorio el Plan de Transición del municipio al SLEP, refuerza la fiscalización de los recursos, amplía la participación de las comunidades, otorga más atribuciones preventivas a la Dirección de Educación Pública y asegura la continuidad del Fondo de Apoyo a la Educación Pública hasta 2029.

La educación pública necesita estabilidad y mejores condiciones laborales para quienes la hacen posible. Por ello, instamos al Parlamento a aprobar este proyecto y dar un paso decisivo para fortalecer el nuevo sistema de educación pública.

Chris Parra Riffo

Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública

Más sobre:educación públicaescuelas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Ganancias de las AFP suben 16% a septiembre impulsadas por mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje
Chile

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

José Carlos Meza (republicano): “Que Chile Vamos haya subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más”

Mayores de 60 años ya son uno de cada cinco habitantes en Chile y se proyectan como el grupo más numeroso en 2044

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez
Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

“Ya no puedo más”: La renuncia del presidente de Valencia a un año de mortales inundaciones que abre crisis en el PP

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week