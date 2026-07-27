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    Cartas al Director

    Arancel injusto

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En El gigante egoísta, un muro termina alejando la primavera del jardín. Sin ánimo de equiparar situaciones, el cuento recuerda que las barreras pueden generar consecuencias para todos.

    El arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos no solo afecta la competitividad de los productos chilenos -como uva de mesa, arándanos, manzanas, peras y vinos, entre otros-, sino que también puede encarecerlos para sus propios consumidores. Además, desconoce la trayectoria de Chile como proveedor confiable, pese a que nuestro país cumple hace décadas con rigurosas buenas prácticas agrícolas y estrictas exigencias laborales, ambientales y sanitarias.

    Chile ha construido su presencia en ese mercado sobre la confianza. Preservarla es clave para que productores y consumidores de ambos países sigan beneficiándose de una relación comercial que ha sido valiosa para todos. Esta injusta decisión de Estados Unidos, hace aún más imperiosa la necesidad de seguir abriendo mercados y diversificar destinos.

    Antonio Walker Prieto

    Presidente Sociedad Nacional de Agricultura

    Más sobre:Estados UnidosArancelesCompetitividad

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