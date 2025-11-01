Asignaciones presidenciales

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta altamente discutible la afirmación según la cual el gobierno de Boric le ha devuelto la estabilidad al país. Incluso si fuera cierto, ello no se ha debido ni a su gestión ni al ideario ni a la efectividad de las políticas públicas del Frente Amplio. Por el contrario, dicha estabilidad se explica —en gran parte— porque su programa de gobierno y la propuesta constitucional de 2022 no fueron implementados: la ciudadanía los rechazó con fuerza y la realidad demostró inapelablemente que el voluntarismo es siempre un mal consejero.

Aun así, no todo vale al evaluar el desempeño del Presidente Boric. Por eso, es una mala noticia que la Comisión Mixta de Presupuesto rechazara los fondos destinados a oficinas, personal y traslados de expresidentes. Esto perjudica no solo al Presidente Boric, sino también a la forma correcta de elaborar las leyes en Chile y a nuestra institucionalidad.

La ley, por definición, debe ser abstracta e impersonal. Nunca puede redactarse para un caso particular. La decisión de la Comisión Mixta es evidentemente un castigo ad hoc, que en los hechos apunta directamente al actual mandatario. Ello vulnera el principio de aplicación general de la ley y degrada la institucionalidad de la Presidencia de la República, la misma que este Presidente ha denigrado en diversas oportunidades.

La lealtad democrática con la República y las instituciones que la resguardan no depende de la edad o la ideología de quien ejerce este rol. La grandeza en política consiste en reconocer esas garantías incluso para quienes piensan y actúan distinto a uno.

Cristián Stewart

Director ejecutivo IdeaPaís