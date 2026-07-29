SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Autoridades y drogas

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La propuesta de establecer consecuencias para las autoridades que den positivo en controles de drogas abre un debate necesario para el país. Quienes ejercen cargos públicos deben responder a estándares de probidad y transparencia. Sin embargo, la discusión debe abordarse con cuidado, porque el consumo de drogas es, principalmente, un asunto de salud.

    Un examen de pelo puede detectar la presencia de una sustancia dentro de una determinada ventana temporal. Sin embargo, no permite establecer por sí solo si se trató de un consumo aislado, frecuente o si existe dependencia.

    Si el país quiere considerar incompatible cualquier consumo ilícito con el ejercicio de un cargo público, es adecuado que esto se discuta con altura de miras. En ese marco, no debieran desprenderse sanciones automáticas por un resultado, si no hay confirmación, contramuestra ni garantías de debido proceso.

    Las recientes renuncias han expuesto esa debilidad, ya que se conoce públicamente el resultado inicial, antes del procedimiento para confirmarlo. La persona queda asociada al consumo, mientras la ciudadanía carece de información suficiente.

    La probidad exige controles rigurosos, pero también reglas claras y prudencia. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una herramienta científica en un juicio moral y de aumentar el estigma sin mejorar la transparencia ni la probidad.

    Natalia Riffo Alonso

    Psicóloga. Ex directora nacional de Senda

    Más sobre:Debido procesoContramuestraCargo públicoEstigma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana

    Concejo municipal de Cerro Navia suspende decisión de salirse de la ACHM y hará consulta a Contraloría por votación del directorio

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”

    La defensa de Quiroz a la aprobación de la megarreforma

    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    Acciones mundiales caen con fuerza ante escalada del petróleo, derrumbe de empresas de chips y con la mirada puesta en la Fed

    Lo más leído

    1.
    Precios de la vivienda

    Precios de la vivienda

    2.
    La urgencia del desempleo juvenil

    La urgencia del desempleo juvenil

    3.
    Crisis del agua en Chile

    Crisis del agua en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana
    Chile

    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana

    Concejo municipal de Cerro Navia suspende decisión de salirse de la ACHM y hará consulta a Contraloría por votación del directorio

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”
    Negocios

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”

    La defensa de Quiroz a la aprobación de la megarreforma

    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Tras la salida de Neymar: Carlo Ancelotti anuncia revolucionario plan para que Brasil vuelva a dominar el fútbol mundial
    El Deportivo

    Tras la salida de Neymar: Carlo Ancelotti anuncia revolucionario plan para que Brasil vuelva a dominar el fútbol mundial

    Histórico castigo para compañero de Maripán en Brasil: suspendido hasta que se recupere el jugador al que fracturó

    Un dudoso David Arellano creado con IA: el criticado homenaje de Colo Colo a los 125 años del natalicio de su fundador

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”
    Cultura y entretención

    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo

    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
    Mundo

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    Pan de huevo
    Paula

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos