    Brecha educativa

    Por 
    Cartas al director
    Brecha educativa : Mineduc.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Uno de los elementos fundamentales para lograr que las desigualdades sociales vayan desapareciendo o a lo menos acortando la brecha que pudiera existir, es sin lugar a duda la educación. Al ver los resultados de la PAES, definitivamente todos los cambios legislativos que se hicieron terminaron por aumentar la brecha y no como se pretendía que era disminuirla, a pesar de todas las indicaciones de los expertos de que esto es lo que iba a suceder. Espero sinceramente que a futuro nuestros legisladores puedan entender que hay áreas en donde deben primar los criterios técnicos por sobre cualquier pensamiento ideológico, sino vamos a seguir condenando a varias generaciones de estudiantes a ver que su futuro se hace cada día más difícil porque la desigualdad a la que parten en vez de ir disminuyendo se va acrecentando con el tiempo.

    Jorge E. Berríos Vogel

    Director Diplomado en Finanzas FEN UChile

