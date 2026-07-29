Cambios al SAE

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    Por 
    Cartas al director
    Sistema de Admisión Escolar. Foto archivo.

    SEÑOR DIRECTOR:

    La columna de Claudio Sapelli el día de ayer es confusa respecto de los argumentos a favor de la selección. Existe acuerdo transversal sobre la necesidad de reponer el mérito como criterio de selección en la enseñanza media (EM). Asimismo, hay consenso en que no se puede seleccionar por mérito en la enseñanza básica, pues a una edad temprana (4 años) no es posible distinguir entre talento, capital cultural y madurez.

    Entonces, cuando Sapelli considera un castigo para los colegios no poder seleccionar a sus alumnos en función del mérito, ¿está pensando en los liceos que parten en la EM o en los colegios que parten en prekínder o primero básico? Si está pensando en los primeros, entonces la columna no corrige ningún error del debate público, pues hasta ahora no he leído ni oído a nadie que defienda no seleccionar por mérito en EM (muy distinto al debate en 2014). Si se trata de lo segundo, sería importante que nos explique, en contra de toda la evidencia empírica, por qué medir mérito a los tres o cuatro años no es un error.

    De más está decir que no hay sustento empírico que permita afirmar que la selección en EM generará necesariamente más cupos de calidad, toda vez que los colegios que se crean parten en prekínder donde incluso el gobierno está de acuerdo con prohibir la selección por mérito. Así también es un completo despropósito comparar la distribución de empleo en el mercado laboral con la distribución de vacantes en la educación escolar, pues responden a lógicas y necesidades abismalmente distintas.

    Sylvia Eyzaguirre

    Centro de Estudios Públicos

    Más sobre:MéritoEnseñanza básicaEnseñanza mediaAdmisión escolar

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