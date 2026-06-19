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    Cartas al Director

    ¿Cantidad o calidad?

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Se habla de impulsar la natalidad, pero al mismo tiempo los ciudadanos comunes vemos con extrema preocupación como la aprobación de Sala Cuna Universal se ha dilatado desde 2012.

    La cantidad de menores que ingresan anualmente a los sistemas de protección del Estado es mayor a los niños que nacen en Chile cada año, existen reportes de irregularidades sistemáticas en la entrada a Chile de niños de procedencia extranjera (según una publicación de este diario, en 2025 a lo menos 200 niños haitianos ingresaron a Chile vía aérea, a vista de muchos y en condiciones irregulares).

    ¿Queremos incentivar más nacimientos y con ello la proporcionalidad de los niños abandonados por el sistema? Antes de poner más incentivos a la natalidad, es imprescindible reformar de forma estructural las políticas de cuidado infantil.

    Definitivamente vemos cómo en Chile nacen más niños de los que el Estado puede proteger.

    Filipa Eyzaguirre Valenzuela

    Más sobre:NatalidadNiñezEstadoProtección

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