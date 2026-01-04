Captura de Maduro

SEÑOR DIRECTOR:

La brillante y quirúrgica operación ejecutada por el Presidente Trump, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, deja una lección simple, que las dictaduras no caen con declaraciones, caen con decisiones.

Que el Presidente Boric haya optado por condenar la acción y reiterar llamados al diálogo, al multilateralismo y a la “no injerencia” -en línea con otros gobiernos autoritarios y de izquierda- solo confirma el fracaso de esa estrategia. Fue aplicada por años en Venezuela y no produjo democracia ni alivio humanitario, sólo extendió la impunidad.

Cuando un régimen opera como una organización criminal transnacional, es inmoral escudarse indefinidamente en la soberanía y en la retórica diplomática. La política internacional se mide por resultados, no por superioridad moral declarada. Era justo y necesario.

Roberto Darrigrandi U.

Economista