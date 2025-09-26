Centro en crisis
SEÑOR DIRECTOR:
El centro político atraviesa una crisis evidente, aunque cerca del 40% de la ciudadanía aún se identifica con él. La desconexión entre los valores que proclama y la práctica de sus dirigentes explica gran parte de esta paradoja.
Al analizar a sus votantes, observamos que lo que más los distingue de quienes se identifican con la derecha, la izquierda o la independencia es la valoración del diálogo y los acuerdos. Sin embargo, aunque los líderes del centro invocan estos principios, han sido incapaces de mantener la unidad en un solo partido diverso y de abrir espacio a nuevas generaciones de liderazgos.
Como advertí a Fuad Chahin cuando presidía la DC, este desangramiento responde en buena medida al sistema político: el doble D’Hondt actual favorece a caciques locales que construyen poder territorial sin asumir los costos de las decisiones nacionales.
No se puede ensalzar el diálogo y rehuirlo al mismo tiempo. El centro debiera ser el principal impulsor de una reforma al sistema político.
Gonzalo Valdés
Subdirector IPP UNAB
