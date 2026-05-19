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    Cartas al Director

    Cerrar la brecha también es crecimiento

    Por 
    Cartas al director
    02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO PEATONES - TRANSEUNTES - BARRIO FINANCIERO - HABLANDO POR CELULAR - SANTIAGO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    SEÑOR DIRECTOR:

    Las recientes cifras de desempleo femenino en Chile vuelven a evidenciar una brecha que no se explica por falta de capacidades, sino por barreras acumuladas a lo largo de la trayectoria laboral. En sectores clave como el digital, donde la demanda por talento sigue creciendo, las mujeres continúan subrepresentadas no por falta de interés, sino por condiciones de acceso, desarrollo y permanencia insuficientes. Frente a esto, el desafío es construir rutas completas que conecten formación, empleabilidad y desarrollo profesional. Porque cerrar esta brecha es una deuda social y una decisión estratégica para el crecimiento del país.

    Jeannette Escudero

    Directora Talento Digital para Chile

    Más sobre:Desempleo femeninoSector digitalDesarrollo profesional

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