Cerrar la brecha también es crecimiento

SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes cifras de desempleo femenino en Chile vuelven a evidenciar una brecha que no se explica por falta de capacidades, sino por barreras acumuladas a lo largo de la trayectoria laboral. En sectores clave como el digital, donde la demanda por talento sigue creciendo, las mujeres continúan subrepresentadas no por falta de interés, sino por condiciones de acceso, desarrollo y permanencia insuficientes. Frente a esto, el desafío es construir rutas completas que conecten formación, empleabilidad y desarrollo profesional. Porque cerrar esta brecha es una deuda social y una decisión estratégica para el crecimiento del país.

Jeannette Escudero

Directora Talento Digital para Chile