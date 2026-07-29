Compensaciones

SEÑOR DIRECTOR:

El presidente de los alcaldes de Chile, Gustavo Alessandri, ha sido enfático en señalar que los municipios no sufrirán merma en sus ingresos con la megarreforma. Ha dicho que la compensación será de un 100%. “Estamos logrando que los municipios no paguen la cuenta de la megarreforma y eso es un triunfo para la ACHM, independiente de la ideología”. Las declaraciones de su contradictor, en la misma edición de La Tercera, dejan claro que el problema es puramente ideológico.

Maximiano Errázuriz