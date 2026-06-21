SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Crédito tributario y sala cuna

    Por 
    Cartas al director
    Santiago 15 de junio 2026. Ejecutivo presenta indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto de ley de sala cuna, iniciativa que sin duda se aplaude. Ahora bien, el financiamiento del fondo (alrededor de US$ 300 millones) sería a través de una disminución de la cotización del seguro de cesantía, tanto individual como colectivo, lo cual ha levantado legítimas alarmas sobre su sostenibilidad. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que es la única fuente de financiamiento responsable. Una mirada válida en tiempos de estrechez fiscal y contracción del empleo; sin embargo, es oportuno analizar la coyuntura en su conjunto.

    Actualmente, el plan de reconstrucción contempla US$ 1.400 millones en créditos tributarios a la contratación. Si bien estas medidas buscan evitar despidos, corren el riesgo de ser poco efectivas si no abordan barreras estructurales como el actual “impuesto al empleo femenino” que representa el costo de la sala cuna. ¿No sería una buena idea redireccionar una parte de estos créditos para el empleo para cofinanciar el fondo de sala cuna? De esta forma, el costo del financiamiento no se carga únicamente al fondo de cesantía de los trabajadores, sino que se comparte con el Estado.

    Avanzar en corresponsabilidad social no es sólo un imperativo ético, sino una estrategia de modernización para un crecimiento sostenible. El desafío es avanzar hacia una sociedad donde el bienestar de la familia no se sostenga sobre el sacrificio individual, y donde las madres puedan desarrollarse y educar a sus hijos con libertad y dignidad.

    Verónica Campino G.H.

    Cofundadora Fundación YoQuieroEstar

    Más sobre:IndicacionesSala cunaPlan de ReconstrucciónCrédito tributario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Policía escocesa investiga eventuales ataques antimusulmanes en Edimburgo: cinco hombres fueron apuñalados

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Ataque armado frente a centro juvenil en La Florida deja un muerto y un adolescente herido
    Chile

    Ataque armado frente a centro juvenil en La Florida deja un muerto y un adolescente herido

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Marx se equivocó de Isla
    Negocios

    Marx se equivocó de Isla

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile
    El Deportivo

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Policía escocesa investiga eventuales ataques antimusulmanes en Edimburgo: cinco hombres fueron apuñalados
    Mundo

    Policía escocesa investiga eventuales ataques antimusulmanes en Edimburgo: cinco hombres fueron apuñalados

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago