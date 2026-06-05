Crimen organizado y debilidad institucional

SEÑOR DIRECTOR:

La denominada “Operación Tokio”, que terminó con la detención de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado a operaciones financieras del crimen organizado, abre una pregunta que trasciende las responsabilidades individuales que deberá determinar la justicia: ¿Cómo actividades de esta magnitud pudieron desarrollarse durante años sin ser detectadas ?

El caso obliga a reflexionar sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y control destinados a prevenir el lavado de activos y la infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas. La preocupación es aún mayor porque la confianza constituye uno de los activos más importantes de cualquier sistema financiero. Cada falla relevante erosiona la credibilidad institucional y fortalece la percepción ciudadana de que el Estado y las organizaciones encargadas de fiscalizar llegan tarde frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en perseguir y sancionar a los responsables. También exige revisar procedimientos, fortalecer capacidades técnicas y promover una cultura donde la excelencia profesional, la probidad y la rendición de cuentas sean estándares irrenunciables.

Rodrigo Durán Guzmán