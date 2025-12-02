VOTA INFORMADO por $1100
    Crisis migratoria y suelo fiscal

    Por 
    Cartas al director
    Foto: Aton Chile.

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Fisco es dueño del 55% del territorio nacional, unos 41 millones de hectáreas, de las cuales el 60% está bajo la tutela del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). Su correcta administración resulta clave para prevenir ocupaciones ilegales en suelo público, especialmente en el norte, donde las fronteras son porosas y la crisis migratoria acecha.

    Según estudios de ATISBA, entre los cerros de Arica, Hospicio y Antofagasta se estiman 12 mil viviendas precarias, mayoritariamente ocupadas por extranjeros, en sectores donde la violencia es crítica y han operado bandas como “Los Gallegos” del Cerro Chuño, cuyos 34 integrantes fueron condenados a más de 500 años de cárcel.

    El MBN es frágil; sólo dispone de un puñado de fiscalizadores, de algunos drones y vio caer sus sistemas por semanas desde el 7 de octubre del presente año bajo total hermetismo. Es urgente modernizarnos en esta materia.

    Está demostrado que la usurpación del suelo público es planificada y se constituye en centro de operaciones de un crimen organizado disfrazado, amparado en las genuinas necesidades habitacionales de ciudadanos honestos.

    Demetrio V. Benito O.

    Perito judicial y tasador

