Cuidado a vulnerables

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del férreo rechazo de la oposición a la exención de contribuciones a los adultos mayores, y al proyecto de ley “Escucha su corazón”, cito las palabras de Hubert Humphrey, ex vicepresidente de los Estados Unidos, durante la inauguración en 1977 del edificio que alberga la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país: “La prueba moral de un gobierno es cómo trata a quienes están en el amanecer de la vida (los niños), a quienes están en el crepúsculo de la vida (los ancianos) y a quienes están en las sombras de la vida (los enfermos y necesitados)”.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil