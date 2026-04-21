“Cuidar a los ricos”

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realiza un punto de prensa en que aborda en detalle el Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Daniel Matamala escribe como si el contrafactual no existiera. Existe, y es costoso. Ignorarlo no es rigor periodístico: es sesgo de afinidad disfrazado de análisis.

Su columna presenta 4.000 millones de dólares en menor recaudación como si fuera el único número relevante del universo.

Omite que Chile lleva cinco años con inversión privada estancada en torno al 22% del PIB, creciendo al 1,8% anual promedio, con una carga efectiva sobre utilidades que supera el 35%. ¿Cuánto cuesta no crecer? Si la economía recuperara tasas que no son fantasía, sino las que Chile mismo exhibía hace quince años, la recaudación acumulada en una década pulveriza cualquier gasto tributario razonable.

Señalar los costos de una política sin cuantificar los costos de la alternativa tiene un nombre: propaganda. Bien redactada, pero propaganda.

Daniel Breitling