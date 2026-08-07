Cuidar la política

SEÑOR DIRECTOR:

Se han viralizado distintos registros en los que autoridades políticas se han enfrentado, abrasivamente, sin mediar un diálogo razonado y a la altura de la dignidad de los cargos, por expresar sus legítimas posiciones. La búsqueda del entendimiento es la suprema razón de la política.

A partir de las consideraciones mencionadas, vale la pena recordar el pensamiento del reconocido intelectual polaco Zygmunt Bauman, quien sostiene que “no hay que dar al diálogo una estructura formal con un programa predefinido, sino que hay que hacer emerger ideas, y mostrarse dispuesto a viajar por un camino de dos sentidos, siendo maestro y alumno al mismo tiempo”. Cuidemos la política.

Hernán Campos P.

Académico Ciencia Política UDP