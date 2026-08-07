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    Cartas al Director

    Daños por desborde de ríos

    Por 
    Cartas al director
    Imagen de @regimiento.husares en Instagram

    SEÑOR DIRECTOR:

    Debido a las intensas lluvias, los últimos días se ha informado en la prensa sobre el desborde de varios ríos en el sur del país, lo que ha provocado daños a infraestructura industrial y habitacional.

    Lo cierto es que los ríos no desbordan, siempre escurren por su caja natural de inundación (o lecho mayor), forjada durante milenios. También es cierto que los ríos, en régimen normal, escurren por una parte muy acotada de su caja de inundación, pero esto cambia radicalmente durante las crecidas provocadas por lluvias muy intensas, sobre todo en cuencas cordilleranas.

    Así las cosas, muchos de los daños mencionados anteriormente no han sido provocados por el mal llamado desborde de los ríos que recientemente han crecido, sino porque en las últimas décadas demasiadas construcciones, lamentablemente muchas habitacionales, por diversos motivos han “desbordado” hacia el interior de la caja de inundación de los ríos.

    Juan Luis Hernández Viera

    Ingeniero civil

    Más sobre:CauceRíosDesbordes

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