Desafíos del fútbol femenino

SEÑOR DIRECTOR:

Este año, el Día del Fútbol Femenino es especialmente significativo: por primera vez en la historia del país, todas las jugadoras profesionales cuentan con contrato de trabajo. Para dimensionarlo, en 2020, menos del 5% estaba contratada; de menos de 50 futbolistas, hoy son 600 las que salieron de la informalidad.

Es un hito, pero aún enfrenta resistencias. Se dice que el fútbol femenino no es rentable o que se impone un modelo que no interesa. Pero, ¿qué negocio prospera sin inversión? ¿Puede interesar si no se trabaja para hacerlo visible? México es un ejemplo: con una realidad similar a la de Chile, apostaron por una estrategia de largo plazo con socios comerciales y visión. Hoy, su torneo alcanza 22,4 millones de visualizaciones acumuladas y 329 mil vistas por partido solo en digital.

¿Cómo avanzamos? Entendiendo que el desarrollo de este deporte es también un avance social. Urge aumentar la participación de mujeres en los clubes y fomentar inversión público-privada para visibilizar este producto, como ocurrió con el fútbol masculino. Invertir en fútbol femenino no solo mejora condiciones, también promueve inclusión e igualdad.

Iona Rothfeld, presidenta

Javiera Moreno, vicepresidenta

Camila García, diirectora

ANJUFF