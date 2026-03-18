Desafíos en inclusión del Presidente Kast

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile más de 3 millones de personas mayores de dos años viven con algún tipo de discapacidad, según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad. Esta cifra, por sí sola, debiera bastar para que la inclusión deje de ser un eslogan y se transforme en una prioridad del Estado.

Durante 2025, como Fundación Coanil elaboramos el documento “12 Medidas para un Chile más inclusivo”, presentado a todos los candidatos presidenciales. En ese marco, nos reunimos también con el hoy mandatario José Antonio Kast, quien manifestó su disposición a incorporar parte de estas propuestas en su agenda. Con su llegada a La Moneda, esperamos que esas intenciones se traduzcan en acciones concretas, porque si bien ha habido avances, los apoyos siguen siendo insuficientes.

Es urgente terminar con la discriminación estructural hacia las escuelas especiales que trabajan con estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), estableciendo un sistema de financiamiento basado en matrícula y no en asistencia. También es necesario incorporarlas a los beneficios de la Ley SEP -pensada para los alumnos más vulnerables, pero que ha dejado fuera a estudiantes con NEE- y avanzar en un currículum laboral pertinente que les ayude a ingresar al mundo del trabajo.

Además, en materia residencial existe un desafío mayor en cobertura, ya que solo hay poco más de 1.000 plazas para adultos con discapacidad a nivel nacional. Existe amplio consenso en la necesidad de aumentar la cobertura y el financiamiento para estos programas.

A ello se suma la deuda pendiente de la Ley de Inclusión Laboral (21.015), que a más de ocho años de su implementación sigue mostrando un nivel de cumplimiento menor al 30%, tanto en empresas como en el Estado.

La inclusión no puede seguir siendo una promesa postergada. La invitación es a hacernos cargo.

Nicolás Fehlandt O.

Gerente general

Fundación Coanil