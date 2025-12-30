Desafíos políticos 2026
SEÑOR DIRECTOR:
El 2026 no será un año de comodidad política. Será, más bien, una prueba de madurez institucional: para el gobierno, para la oposición y para una clase política que deberá decidir si está dispuesta a anteponer el país por sobre sus propias agendas.
José Riquelme Brondi
