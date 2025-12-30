SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Desafíos políticos 2026

    Por 
    Cartas al director
    Desafíos políticos 2026

    SEÑOR DIRECTOR:

    El 2026 no será un año de comodidad política. Será, más bien, una prueba de madurez institucional: para el gobierno, para la oposición y para una clase política que deberá decidir si está dispuesta a anteponer el país por sobre sus propias agendas.

    José Riquelme Brondi

    Más sobre:políticainstitucionalgobiernooposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Senapred declara alerta roja para Mulchén por incendio forestal potenciado por condiciones climáticas: solicitan evacuación de dos sectores

    Declaran alerta roja en Ñiquén por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes
    Chile

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más
    Negocios

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina