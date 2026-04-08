Desempleo y agenda del gobierno

SEÑOR DIRECTOR:

La tasa de desempleo nacional de 8,3%, informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, confirma una crisis laboral persistente.

En contraste con ello, en diciembre de 2025 la tasa de desempleo promedio de las economías OCDE se situó en torno al 5%, nivel consistente con escenarios de pleno empleo, donde quienes buscan trabajo lo encuentran en plazos razonables. Sin embargo, las comparaciones requieren matices. Por ejemplo, países como México, exhiben tasas de desocupación cercanas al 2,6%, pero con niveles de informalidad que rondan el 55%, lo que implica que uno de cada dos trabajadores carece de contrato y protección social. Esto evidencia que no basta con crear empleo: es fundamental que sea formal, productivo y con acceso a seguridad social.

La agenda laboral del gobierno apunta en la dirección correcta al priorizar la generación de oportunidades laborales. Medidas como el destrabe de proyectos de inversión por más de US$16.000 millones, la reducción del impuesto de primera categoría y la implementación de créditos tributarios que incentiven la contratación de personas en riesgo de informalidad son señales positivas.

No obstante, el desafío requiere una mirada de largo plazo. Se hace indispensable acelerar la inversión, modernizar el mercado laboral, fortalecer la capacitación y promover la formalización, de modo de construir un mercado del trabajo más dinámico, inclusivo y resiliente. Solo así será posible proyectar un mercado laboral que no solo reaccione, sino que también anticipe y responda a los desafíos del futuro.

Gonzalo Rivera

Gte. general de Grupo de Empresas Teamwork