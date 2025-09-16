Desinformación: una amenaza a nuestra democracia

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras nos preparamos para las elecciones presidenciales de 2025, una amenaza se cierne sobre nuestra democracia: la desinformación. No se trata de la tradicional confrontación política, sino de una estrategia sofisticada que utiliza fake news y bots para infiltrarse en redes sociales, polarizar a la sociedad y erosionar la confianza en nuestras instituciones.

Según la encuesta CEP de 2023, un 72% de las personas declara informarse principalmente a través de redes sociales, lo que amplifica el alcance de la desinformación y su capacidad de influir en la opinión pública a nivel nacional. Ante este escenario, la responsabilidad de combatir la desinformación es, en primer lugar, de la clase política y de la élite. Es su deber comprometerse con campañas éticas, rechazando el uso de tácticas deshonestas que polarizan a la ciudadanía y deben garantizar un ecosistema informativo sano y transparente para que la democracia chilena no sea una víctima silenciosa de la desinformación.

Por su parte, los medios de comunicación son un contrapeso crucial que, mediante el periodismo riguroso, verifica y contextualiza la información para combatir la manipulación de la opinión pública. Si bien la ciudadanía tiene un rol importante, su principal responsabilidad es ejercer pensamiento crítico y verificar la información antes de compartirla, evitando así ser parte de la cadena de desinformación.

Las elecciones presidenciales de 2025 serán una prueba para nuestra resiliencia democrática, y la defensa de la verdad es, hoy más que nunca, un acto profundamente patriótico. En tiempos de confusión planificada, ejercer pensamiento crítico es una forma de compromiso cívico. Y actuar con conciencia, en democracia, también es proteger el futuro.

Claudio Castro Salas

Alcalde de Renca