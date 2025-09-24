SEÑOR DIRECTOR:

Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la paz y la justicia. Creemos firmemente que la solución al conflicto en Medio Oriente pasa por la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas y mutuamente aceptadas.

En este marco, lo primero e ineludible es la liberación inmediata de todos los secuestrados, así como el desarme del grupo terrorista Hamas que hoy impide cualquier posibilidad real de paz. Sin estas condiciones, el reconocimiento unilateral de un Estado palestino se transforma en una validación de la violencia, enviando un mensaje peligroso que legitima el terrorismo como herramienta política y que en los hechos equivale a premiar a Hamas por la masacre del 7 de octubre y por la continuidad de sus crímenes.

Apoyamos la aspiración legítima del pueblo palestino a constituir un Estado viable, digno y seguro. Sin embargo, dicho reconocimiento no puede darse de manera simbólica ni unilateral. Debe estar sujeto a negociaciones directas entre las partes, al establecimiento de fronteras claras y seguras, y a la existencia de gobiernos legítimos que respeten lo pactado y garanticen la seguridad y el bienestar de ambos pueblos.

Asimismo, es fundamental poner fin a programas educativos y prácticas que promuevan el odio, deslegitimen al otro o glorifiquen el “martirio”. La paz no se construye sobre la incitación ni la violencia, sino sobre la reconciliación, la justicia y el reconocimiento mutuo.

Alfredo Misraji T.

Presidente Comunidad Judía de Chile