Educación: abrir o cerrar colegios

SEÑOR DIRECTOR:

Claudio Sapelli en su columna del lunes comete errores importantes. En primer lugar, la ley de 2015 no solo restringe la creación de colegios particulares subvencionados, sino también la de colegios públicos. En segundo lugar, menciona sólo una condición para abrir nuevos colegios, la demanda insatisfecha, y se olvida de mencionar la segunda condición “que no exista un proyecto educativo similar en el territorio”. Entonces, siguiendo su ejemplo, “si en una comuna hay un colegio municipal que tiene vacantes porque las familias evalúan que lo está haciendo mal, la ley” sí permite abrir un colegio nuevo, a diferencia de lo que él sostiene; basta simplemente con ofrecer una propuesta distinta a la que ya existe en el territorio. Por ejemplo, contar con planes y programas de estudio propios o tener un sello educativo que no esté presente (congregación religiosa, colonia (alemana, inglesa, etc.), multicultural, deportivo, artístico o de alto rendimiento, entre otras posibilidades) o una pedagogía diferente, como la Waldorf, Montessori o Reggio Emilia. Es más, el reglamento es tan amplio que también considera para este propósito una gestión pedagógica distintiva, como programas de acompañamiento a los estudiantes, programas de integración, etc., o una organización diferente, como los colegios democráticos, el plan de tutores, entre otras muchas posibilidades.

El hecho de que entre 2015 y 2023 haya disminuido el número de colegios particulares subvencionados no necesariamente es una consecuencia de esta aparente restricción; sino probablemente del fin al lucro en educación y del menor número de niños en Chile.

Actualmente, el Consejo Nacional de Educación ratifica el beneficio de la subvención a más de cien propuestas todos los años; mientras, la tasa de fecundidad sigue bajando, el número de alumnos por sala sigue bajando, el financiamiento se vuelve más ineficiente y los aprendizajes de nuestros estudiantes se encuentran estancados.

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora CEP