Educación: un problema de gestión

SEÑOR DIRECTOR:

El problema la educación es un problema de gestión. Hoy estamos haciendo la pregunta equivocada, pensando cuál es la metodología o innovación que va a cambiar todo en la sala de clases. Ya sabemos cómo los niños aprenden, pero esto no sucede, especialmente en los contextos más vulnerables.

El debate estos días ha estado centrado en la educación pública y la difícil implementación de los Servicios Locales. Sin embargo, la conversación no está puesta en la estructura, gobernanza, procesos o sistemas con los que estos sostenedores operan.

Para resolver las dificultades, es importante ir río arriba: a la operación y funcionamiento de quienes lideran los servicios para, justamente, movilizar a los equipos directivos de cada una de las escuelas. La estrategia no puede implementarse si la gestión no es eficiente. Cambiemos el foco del debate.

Tomás Recart

Director ejecutivo de Enseña Chile