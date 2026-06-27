Educar el hábito de asistir

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente informe publicado por la OCDE confirma una realidad preocupante: Chile continúa enfrentando un grave problema de inasistencia escolar, especialmente en educación básica, con efectos que se traducen en menores aprendizajes en matemáticas, lectura y ciencias.

Frente a este escenario, es indispensable mirar el origen del problema. El hábito de asistir a clases no comienza en primero básico, sino en la educación parvularia. Es durante los primeros años de vida cuando niñas, niños, familias y comunidades educativas construyen la rutina de asistir diariamente a los centros educativos comprendiendo que cada jornada es una oportunidad de aprendizaje, desarrollo y bienestar.

Promover una asistencia sistemática desde la primera infancia no sólo favorece el desarrollo socioemocional y cognitivo, sino que también reduce el riesgo de ausentismo crónico en las etapas posteriores. Por ello, fortalecer la asistencia en educación parvularia debe ser entendido como una política preventiva, capaz de mejorar las trayectorias educativas futuras.

El informe de la OCDE es un recordatorio muy claro: comprometerse con la asistencia desde la primera infancia es sembrar hoy las oportunidades del mañana.

María de la Luz González

Directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad