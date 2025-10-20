El desafío de superar la pobreza

SEÑOR DIRECTOR:

En estos meses de campañas y debates, es necesario volver a hablar de la pobreza. El país enfrenta nudos críticos que afectan a millones de personas y que se expresan en la desigualdad territorial, donde la pobreza y el desarrollo se expresan de distinta forma en todo Chile.

Tenemos problemas crecientes en seguridad y cohesión. Los grupos más vulnerables enfrentan inseguridad económica y social, y existe la percepción de un sistema que no protege lo suficiente frente al desempleo, la enfermedad o la vejez. A lo que se suman los efectos de la violencia y delincuencia. Por otra parte, de ser aplicados, la pobreza bajo los nuevos parámetros de medición presentados por la Comisión Presidencial afectaría a más de 4 millones de personas. El país requiere una estrategia que enfrente esta nueva imagen de la realidad de manera integral y territorial.

Según los datos Casen 2022 la pobreza impacta con mayor fuerza a zonas rurales, en las que viven una de cada cuatro personas. Y si bien en las últimas décadas ha habido avances sustantivos en términos de reducción de la pobreza por ingresos a nivel nacional, la incidencia sigue siendo más alta que en las zonas urbanas. Las principales brechas se mantienen en los ámbitos de educación, trabajo y vivienda, asociadas a menos años de escolaridad, menor seguridad social y bajo acceso a agua potable, entre otras. Todos problemas que requieren soluciones integrales.

Recientemente presentamos “Umbrales Sociales para Chile”, un conjunto de ocho estrategias para impulsar un desarrollo más decidido y equilibrado para las comunas más rezagadas del país. Estas contemplan sugerencias a la política pública, bajo un marco que integra distintas dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales, y sobre todo, las visiones y los esfuerzos de quienes enfrentan la pobreza día a día.

La superación de la pobreza exige los máximos esfuerzos para la integración y la colaboración, que reconozcan la diversidad territorial y la necesidad de sumar los esfuerzos públicos y privados, para construir un Chile más inclusivo, más equitativo y solidario.

Catalina Littin

Directora ejecutiva Fusupo - Servicio País