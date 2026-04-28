SEÑOR DIRECTOR:

Chile hoy se mira en el espejo de Argentina y el reflejo es preocupante. Mientras nosotros priorizamos proyectos por US$ 62 millones, el país vecino, mediante el régimen RIGI, captó US$ 26.000 millones en solo 18 meses. Chile perdió una década con una producción estancada en 5,4 millones de toneladas de cobre y el 81% de nuestra inversión actual solo busca mantener lo que ya existe, no crecer.

El capital es cobarde y busca certeza. Argentina entendió que para atraer a gigantes como BHP o Rio Tinto se requiere estabilidad fiscal de largo plazo y agilidad normativa. Hoy nos aventajan en litio por tener políticas claras, mientras nosotros seguimos atrapados en aprobaciones engorrosas.

El mundo enfrenta un déficit estructural de cobre hacia 2035. Si no recuperamos la velocidad con un “RIGI a la chilena”, ventanilla única y un plan nacional de exploración, veremos pasar el superciclo desde la tribuna. No podemos ganar el siglo XXI con reflejos del siglo XX. Es momento de elegir la ambición sobre la complacencia.

Manuel Viera Flores

Presidente de la Cámara Minera de Chile