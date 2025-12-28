El Olimpo de Edwards

SUSCRÍBETE POR $1100
    Por 
    Cartas al director
    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Sebastián Edwards comete varios errores en su última columna dedicada a criticarme.

    En primer lugar, llegué a Álamos en México por invitación del organizador Roberto Salinas y luego me integré a la mesa de discusión tras ser aprobado por los economistas que integran el board, los mismos que, según Edwards, no tenían claro mi dominio sobre las ideas de la escuela austríaca de economía y que él en sus conversaciones conmigo mostró conocer solo superficialmente. Le recuerdo también que en esa organización se me rindió un homenaje público liderado por la economista de Chicago Deirdre McCloskey y secundado por todos los economistas presentes. Es más, el mismo Edwards dijo en Álamos que yo era el único que defendía el capitalismo en Chile y que todos me consideraban loco por hacerlo.

    Respecto a su crítica a mis formas, Edwards la basa únicamente en publicaciones de X, pues no encontrará nada parecido en otras plataformas. Efectivamente, en X los que tenemos impacto popular real en la discusión nos enfrentamos con un ambiente muy hostil y agresivo por lo que nadie puede considerarlo representativo del debate en general. Nada de eso lo conoce Edwards porque no tiene presencia en redes sociales y por tanto escasa influencia más allá de la burbuja académica. Somos otros los que hemos movido la aguja en Chile hacia la libertad, no Edwards y la mayoría de sus colegas cuya vocería se atribuye de manera aventurada.

    Finalmente, cuando a él, desde la izquierda lo hayan amenazado de muerte, lo hayan atacado diez encapuchados mientras da una charla y lo hayan insultado por años solo por defender ideas, le aceptaré sus consejos sobre buenos modales en X. Antes lo invito a bajar del Olimpo y entender que hay áreas decisivas del combate por la libertad donde las reglas del conflicto no son las del debate en las aulas de universidades de élite o las de los salones de clubes de golf, ambos espacios autorreferentes en los que jamás me ha interesado buscar validación.

    Axel Kaiser

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

