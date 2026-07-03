Ensayo y error de Subtel

SEÑOR DIRECTOR:

Con el desempleo formal rozando el 10%, sorprende que la Subtel haya emitido nuevas restricciones sobre la numeración 600 y 809, sin evaluar su impacto laboral (¿Estará coordinado con el gobierno?). Una norma que en siete meses ha necesitado de dos modificaciones, indica que se diseñó sin un diagnóstico suficiente. Una regulación que se reescribe así de seguido, no es una regulación, es un ensayo y error pagado con pérdida de empleos enormes.

Reducir un spam telefónico es lo que todos los usuarios buscamos, pero sin destruir una industria que entrega más de 100 mil empleos formales y donde el 80% son mujeres. ¿Dónde están las medidas pro empleo? La solución muchas veces no está en las grandes reformas sino en la suma de pequeñas cosas que generan un gran cambio.

Un gobierno de emergencia debería estar velando por la creación de empleos y no por la destrucción de los mismos a vista y paciencia de todo el país.

Rodrigo Letelier Villarroel