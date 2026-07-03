Rueda de Larmahue y el cuidado patrimonial

SEÑOR DIRECTOR:

Después de 26 años hoy vuelve a girar la “Rueda de Larmahue”, la monumental escultura audiocinética creada por Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, inspirada en las históricas azudas de Larmahue, Monumento Nacional y símbolo de la ingeniería campesina chilena.

La noticia no es solo la recuperación de una obra. Es la recuperación de una experiencia que, desde la inauguración del Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en La Granja, solo pudo apreciarse por un breve período. Durante más de dos décadas, generaciones de visitantes la conocieron como una gran escultura inmóvil. Hoy, por primera vez, gracias al trabajo del equipo técnico del MIM, recupera el movimiento para el que fue concebida.

Con demasiada frecuencia se interviene cuando el daño ya es irreversible. El regreso de la “Rueda de Larmahue” muestra que la conservación también puede entenderse como una forma de resguardar memoria, identidad y acceso a la cultura, y que las obras solo cobran pleno sentido cuando pueden ser vividas y compartidas.

Hoy, su movimiento es también un homenaje a quienes imaginaron este museo hace 26 años, y una pregunta que trasciende la obra: ¿cuántos otros patrimonios esperan aún que decidamos cuidarlos antes de que sea demasiado tarde?

Enrique Rivera Gallardo

Director Ejecutivo

Fundación Tiempos Nuevos, Museo Interactivo Mirador