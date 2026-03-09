Entre las consignas y el consenso
SEÑOR DIRECTOR:
El Día Internacional de la Mujer recuerda una larga historia de lucha por el reconocimiento de derechos y por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Desde la Revolución Francesa, muchas de estas demandas han acompañado el desarrollo de nuestras sociedades y siguen siendo parte del debate público.
Sin embargo, en algunos casos el espíritu de esta conmemoración parece alejarse de discursos que promueven la confrontación o la imposición de visiones únicas. Más bien, debería ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo avanzar en una cultura de respeto, oportunidades y reconocimiento mutuo.
Los cambios culturales son, por naturaleza, procesos lentos y complejos. Por ello, resulta fundamental promover políticas públicas y acuerdos construidos desde el diálogo, la colaboración multisectorial y una mirada de largo plazo, capaces de generar consensos que trascienden los ciclos electorales.
Alejandra Velasco Ibáñez
Abogada
