Evasión en Transantiago

SEÑOR DIRECTOR:

Quizás la principal dificultad que ha enfrentado el actual gobierno en reducir la elevada evasión en el pago del pasaje de los Buses del Transantiago, radica en que dicha incivilidad fue validada, hasta hace pocos años atrás, como instrumento de manifestación política por los mismos quienes hoy pretenden enfrentarla. A esto hay que sumar la insistencia del actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en su época de académico, que promovía gratuidad en el Transantiago. De hecho, parte de la campaña del Presidente Boric, antes de asumir el cargo, era el Transporte Doble Cero, que justamente prometía transporte público gratuito en diferentes ciudades. Por último, no podemos omitir que un director de Metro llamaba a evadir en el mismo Metro como acción de protesta.

Todos estos antecedentes no son neutros al explicar la elevada evasión que se mantiene en el sistema y que, de acuerdo a las autoridades del MTT, se acerca al 37%.

En marzo se viene un nuevo gobierno, con protagonistas y visiones diferentes, y que dentro de sus desafíos respecto del Transantiago está justamente reducir la evasión, que le cuesta cerca de US$200 millones anuales al Estado, así como también enfrentar la ineficiencia operacional asociada al tamaño de buses, frecuencias y recorridos.

Es de esperar que, la oposición del próximo gobierno, representada por el actual oficialismo, no vuelva a considerar la evasión en el transporte público como medida de protesta o de acción política. Tampoco que valide las interrupciones de los servicios de transporte, que perjudica a los más pobres y que deben realizar trayectos más largos con menos alternativas. En resumen, que sea una oposición decente.

Louis de Grange C.

Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP