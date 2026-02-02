Excelente columna de Matamala

SEÑOR DIRECTOR:

Excelente la columna de Daniel Matamala. La administración Trump es, sin duda, alarmante: abuso del poder, desprecio por el Estado de derecho y una forma de mentir tan obscena que remite a Orwell, versión 2026.

Precisamente por la gravedad de lo que ocurre, parece importante mantener una alerta firme sin caer en el alarmismo. Estados Unidos sigue siendo una democracia con el poder extraordinariamente repartido y con múltiples cortafuegos institucionales y sociales, lo que hace muy difícil hablar hoy de una proto-dictadura o de un quiebre autoritario inminente.

El riesgo mayor no es una dictadura mañana, sino la normalización del abuso, de la mentira evidente y del lenguaje deshumanizante. Por eso, el desafío es sostener una crítica severa y clara, pero también rigurosa y bien calibrada, para no debilitar aquello mismo que se busca defender.

Gabriel Guiloff