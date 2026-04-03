Indagan muerte de presunto asaltante en Iquique: fue baleado por un carabinero

Tras el fallecimiento de un asaltante de 25 años por el disparo de un carabinero, la Fiscalía de Iquique y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran indagando el hecho.

Las diligencias se enmarcan en la muerte de un hombre chileno que contaba con órdenes de detención pendientes por otros delitos . Durante la madrugada, el sujeto habría asaltado a una pareja en el sector sur de Iquique, cerca del supermercado Líder.

Luego de encontrarse con una patrulla de Carabineros y de que intentaran detenerlo, el hombre sindicado como autor del delito de robo con intimidación recibió un disparo de un funcionario policial.

Guillermo Arriaza, fiscal jefe de Iquique, explicó que “se recibió un comunicado que daba cuenta de la participación de un funcionario policial en un hecho, donde acudiendo al pedido de ayuda de un tercero, percuta su arma de fuego, resultando una persona fallecida”.

Las diligencias para determinar los detalles y cómo se desarrollaron los hechos, están en manos del fiscal Arriaza, junto a la fiscal regional Virginia Aravena, y la Brigada de Homicidios con el Laboratorio de Criminalística de la PDI.