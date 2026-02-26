SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá

    Virginia Aravena Hormazábal, Hardy Torres López y Gonzalo Valenzuela Calderón son los candidatos que siguen en carrera. El fiscal nacional, Ángel Valencia, debe designar.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique definió una lista de tres nombres para que el fiscal nacional, Ángel Valencia, determine a la persona que asumirá como fiscal regional de Tarapacá.

    El proceso se inició con la renuncia de Trinidad Steinert en enero.

    Steinert, que había asumido en febrero de 2024 y cuyo periodo en el cargo debía extenderse por otros seis años, dejó la entidad persecutora para ser la ministra de Seguridad Pública en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Tras la deliberación de rigor y la respectiva audiencia pública en que expusieron 13 aspirantes al cargo, el tribunal de alzada elaboró la terna respectiva.

    El Pleno, presidido por el ministro Pedro Güiza Gutiérrez e integrado por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Marilyn Fredes Araya y Andrés Provoste Valenzuela, tras oír las exposiciones de los candidatos, en la que dieron cuenta de las propuestas de trabajo que implementarían en el caso de ser electos, procedió a la votación.

    Luego del recuento de votos, la terna quedó formada por: Virginia Aravena Hormazábal, Hardy Torres López y Gonzalo Valenzuela Calderón, cada uno con dos apoyos.

    ¿Quiénes son los tres postulantes en carrera?

    • Virginia Aravena Hormazábal fue fiscal jefe de la Fiscalía de Alto Hospicio y hoy se desempeña en la Unidad de Género. Trabaja en el Ministerio Público como fiscal adjunta desde 2016.
    • Hardy Torres López, expersecutor jefe de la Fiscalía del Tamarugal, es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2005 y actualmente trabaja en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Local de Alto Hospicio.
    • Gonzalo Valenzuela Calderón fue fiscal regional suplente de Tarapacá por unos días, en diciembre de 2025. Es el actual persecutor jefe de Iquique y es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2022.

    El ministro Pedro Güiza Gutiérrez votó por Gonzalo Valenzuela y Patricia González.

    La ministra Mónica Olivares Ojeda votó por Gonzalo Valenzuela y Paula Arancibia.

    La ministra Marilyn Fredes Araya votó por Virginia Aravena y Hardy Torres.

    El ministro Andrés Provoste Valenzuela votó por Virginia Aravena y Hardy Torres.

    Dado que obtuvieron igual cantidad de votos, sus nombres se informan estrictamente por orden alfabético.

    La terna será remitida este jueves al fiscal nacional para que proceda a designar al nuevo fiscal regional, dentro de los plazos que estipula la ley.

    Qué dijeron los seleccionados

    El 23 de enero, Valencia nombró al fiscal de Iquique Juan Valdés Jeria como fiscal regional suplente de Tarapacá, mientras se resuelve el procedimiento de nombramiento del titular.

    Aravena dijo sentirse muy agradecida por la confianza del tribunal y sostuvo que su propuesta para el cargo “se basa en el conocimiento de muchos años trabajando en la región”.

    “Yo soy producto de esta región, de lo cual me siento muy orgullosa y muy agradecida”, manifestó.

    Torres manifestó también su satisfacción por haber sido seleccionado en la terna y destacó que su propuesta de trabajo viene de alguien que ha vivido en la región dos décadas “y que ha trabajado en todas las fiscalías locales de la región”.

    “Por lo tanto, es alguien que conoce el territorio, conoce a la gente, los problemas, las cosas buenas y las cosas malas y espero eso el fiscal nacional lo valore”, señaló.

    Valenzuela también dijo sentirse contento.

    “La Corte ha validado la ponencia. Es un hito muy importante y ahora queda solamente seguir trabajando para que el fiscal nacional pueda tomar la mejor decisión para la Región de Tarapacá”, expresó.

    Más sobre:Fiscalía de TarapacáFiscalía NacionalCorte de Apelaciones de IquiqueVirginia AravenaHardy TorresGonzalo Valenzuela CalderónTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Lo más leído

    1.
    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    2.
    Marta Larraechea recibe el alta médica tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja

    Marta Larraechea recibe el alta médica tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja

    3.
    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    4.
    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    5.
    Boric carga contra la oposición por reconstrucción y asegura que es “absolutamente falso” que no haya respuesta

    Boric carga contra la oposición por reconstrucción y asegura que es “absolutamente falso” que no haya respuesta

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros
    Chile

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Carabineros detiene a sujeto acusado de violación de menor que estuvo prófugo dos años

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal
    Negocios

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    El precio del cobre completó su séptima alza consecutiva y justifica las proyecciones que lo sitúan sobre los US$6

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”
    El Deportivo

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile
    Cultura y entretención

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”
    Mundo

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?