Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique definió una lista de tres nombres para que el fiscal nacional, Ángel Valencia, determine a la persona que asumirá como fiscal regional de Tarapacá.

El proceso se inició con la renuncia de Trinidad Steinert en enero.

Steinert, que había asumido en febrero de 2024 y cuyo periodo en el cargo debía extenderse por otros seis años, dejó la entidad persecutora para ser la ministra de Seguridad Pública en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Tras la deliberación de rigor y la respectiva audiencia pública en que expusieron 13 aspirantes al cargo, el tribunal de alzada elaboró la terna respectiva.

El Pleno, presidido por el ministro Pedro Güiza Gutiérrez e integrado por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Marilyn Fredes Araya y Andrés Provoste Valenzuela, tras oír las exposiciones de los candidatos, en la que dieron cuenta de las propuestas de trabajo que implementarían en el caso de ser electos, procedió a la votación.

Luego del recuento de votos, la terna quedó formada por: Virginia Aravena Hormazábal, Hardy Torres López y Gonzalo Valenzuela Calderón, cada uno con dos apoyos.

¿Quiénes son los tres postulantes en carrera?

Virginia Aravena Hormazábal fue fiscal jefe de la Fiscalía de Alto Hospicio y hoy se desempeña en la Unidad de Género. Trabaja en el Ministerio Público como fiscal adjunta desde 2016.

Hardy Torres López , expersecutor jefe de la Fiscalía del Tamarugal, es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2005 y actualmente trabaja en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Local de Alto Hospicio.

Gonzalo Valenzuela Calderón fue fiscal regional suplente de Tarapacá por unos días, en diciembre de 2025. Es el actual persecutor jefe de Iquique y es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2022.

El ministro Pedro Güiza Gutiérrez votó por Gonzalo Valenzuela y Patricia González.

La ministra Mónica Olivares Ojeda votó por Gonzalo Valenzuela y Paula Arancibia.

La ministra Marilyn Fredes Araya votó por Virginia Aravena y Hardy Torres.

El ministro Andrés Provoste Valenzuela votó por Virginia Aravena y Hardy Torres.

Dado que obtuvieron igual cantidad de votos, sus nombres se informan estrictamente por orden alfabético.

La terna será remitida este jueves al fiscal nacional para que proceda a designar al nuevo fiscal regional, dentro de los plazos que estipula la ley.

Qué dijeron los seleccionados

El 23 de enero, Valencia nombró al fiscal de Iquique Juan Valdés Jeria como fiscal regional suplente de Tarapacá, mientras se resuelve el procedimiento de nombramiento del titular.

Aravena dijo sentirse muy agradecida por la confianza del tribunal y sostuvo que su propuesta para el cargo “se basa en el conocimiento de muchos años trabajando en la región”.

“Yo soy producto de esta región, de lo cual me siento muy orgullosa y muy agradecida”, manifestó.

Torres manifestó también su satisfacción por haber sido seleccionado en la terna y destacó que su propuesta de trabajo viene de alguien que ha vivido en la región dos décadas “y que ha trabajado en todas las fiscalías locales de la región”.

“Por lo tanto, es alguien que conoce el territorio, conoce a la gente, los problemas, las cosas buenas y las cosas malas y espero eso el fiscal nacional lo valore”, señaló.

Valenzuela también dijo sentirse contento.

“La Corte ha validado la ponencia. Es un hito muy importante y ahora queda solamente seguir trabajando para que el fiscal nacional pueda tomar la mejor decisión para la Región de Tarapacá”, expresó.