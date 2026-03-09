Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó este lunes a Virginia Aravena Hormazábal como la nueva fiscal regional de Tarapacá, en reemplazo de la renunciada Trinidad Steinert, quien dejó el cargo en enero tras ser nominada como la futura ministra de Seguridad de José Antonio Kast.

Así, Aravena, abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con estudios de postgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, asumirá sus funciones el próximo lunes 23 de marzo.

La profesional, que hasta la fecha se desempeñaba como fiscal adjunto en la Fiscalía de Alto Hospicio, fue abogada jefa regional de la Defensoría Penal Juvenil de Tarapacá y Arica entre 2003 y 2004, para luego ingresar al Ministerio Público como abogada asistente de fiscal de la Fiscalía de Alto Hospicio.

Ahí, asumió posteriormente como fiscal adjunta titular, con especialidad en Responsabilidad Penal Adolescente, y posteriormente fiscal adjunta especializada en delitos violentos, contra la propiedad y homicidios, relevaron desde la Fiscalía.

Entre 2016 y 2024 ejerció como fiscal adjunta jefe de la Fiscalía de Alto Hospicio, para asumir en agosto de 2024 como fiscal adjunto en la misma entidad persecutora.

Cabe destacar que el fiscal Valencia optó por Virginia Aravena luego de que el pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique le presentara una lista de tres nombres para que determinara al sucesor de Steintert, en la cual aparecían, además, los nombres de Hardy Torres, de la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Alto Hospicio, y Gonzalo Valenzuela, actual persecutor jefe de Iquique y fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2022.