Exclusión por estatus migratorio
SEÑOR DIRECTOR:
Actualmente se discute un proyecto de ley que busca restringir el acceso a prestaciones estatales —mal llamadas “beneficios”— y al Registro Social de Hogares a personas migrantes sin documentación vigente. Esta iniciativa representa un grave retroceso en materia de DD.HH. y una señal inquietante respecto de nuestras prioridades como país. De aprobarse, afectaría directamente a niños, niñas y jóvenes (NNJ), interrumpiendo su acceso a apoyos esenciales y poniendo en riesgo la continuidad de sus trayectorias educativas. Además, desconoce estándares internacionales y evidencia disponible que demuestran que las políticas excluyentes no resuelven problemas administrativos ni de gestión migratoria, sino que generan mayor vulnerabilidad y profundizan la desigualdad estructural.
Condicionar el derecho a la educación y a la protección social al estatus migratorio no solo discrimina, sino que también profundiza las desigualdades y castiga a NNJ y sus familias por su situación administrativa. La justicia educacional exige justamente lo contrario: remover barreras, no levantar nuevas.
La educación es un derecho, no un instrumento de control migratorio.
Claudia Matus
Académica titular de la Facultad de Educación UC y directora del Centro de Justicia Educacional.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.