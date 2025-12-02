Falta de propuestas en educación

SEÑOR DIRECTOR:

Tras la primera vuelta electoral, el Presidente de la República llamó a los candidatos Jara (26,8%) y Kast (23,9%) a sostener un debate “con altura de miras” donde se planteen soluciones a los principales problemas de Chile. Sin embargo, transcurridas dos semanas de aquella jornada, la campaña se ha centrado en la confrontación y la búsqueda de apoyos políticos, postergando propuestas sociales y educativas concretas.

Si bien la criminalidad y la migración ilegal han acaparado la atención mediática —temas urgentes sin duda—, las propuestas educativas presentadas hasta ahora han mostrado carencias significativas y no abordan los problemas estructurales de nuestro sistema. Más grave aún: antes de la primera vuelta, directores de establecimientos educacionales entregaron a ambos comandos un documento con 10 medidas para “desburocratizar la educación”, sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.

Chile necesita que los candidatos presenten, antes del 14 de diciembre, planes específicos para reducir brechas de aprendizaje, fortalecer la carrera docente, disminuir la burocracia escolar, pronunciarse sobre la propuesta curricular enviada al CNED por el Ministerio de Educación, vincular efectivamente la formación técnico-profesional con el mundo productivo, entre muchos otros.

Los millones de estudiantes de nuestro país merecen saber cómo será transformada su educación en los próximos cuatro años. Hago un llamado a Jara y Kast: dejen de lado la confrontación estéril y dediquen los debates que restan a presentar propuestas educativas financiadas, concretas y verificables. La educación no puede seguir siendo una promesa vaga mientras el país se juega su futuro.

Carmen Gloria Zúñiga

Profesora Asistente

Facultad de Educación

Pontificia Universidad Católica de Chile